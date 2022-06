Per festeggiare l’estate Kena Mobile ha condiviso una nuova promozione, ossia la Summer 300, una nuova offerta che ti regalerà ben 300 GB ad un prezzo davvero minimo al mese.

Nuova promozione estiva dedicata agli utenti. Kena Mobile Summer 300 propone a coloro che sono già clienti Kena 300 GB di traffico dati aggiuntivi alla propria promozione da pagare 1,99 euro una tantum. Scopriamo insieme i costi della nuova promozione dell’operatore.

Kena Mobile continua a proporre la Summer 300

Questa offerta, come ormai avrete compreso, prevede 300 GB di traffico dati aggiuntivi alla propria promozione da pagare 1,99 euro una tantum. Nel momento in cui pagherai per questa promozione, avrai ben 90 giorni per usufruirne. Non ci saranno costi di attivazione e non pagherai nemmeno la spedizione della tua SIM!

Inoltre, l’attivazione della nuova offerta è possibile solo tramite app Kena. Ma non finisce qui perché Kena ha deciso anche di aumentare i giga presenti in due promozioni molto note agli utenti. La prima è la Kena 7.99 che passerà a 150 GB e la seconda è la Kena 9.99 che proporrà ben 200 GB.

Questi aumenti di giga sono dedicati ai soli clienti che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e da altri operatori virtuali minori. I prezzi di queste offerte non subiranno cambiamenti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.