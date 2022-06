Le offerte migliori del volantino Carrefour hanno indiscutibilmente una scadenza temporale limitata, ovvero potrebbero venire disattivate in brevissimo tempo, offrendo al consumatore un risparmio che di gran lunga supera le più rosee aspettative.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare degli sconti, devono comunque sapere che i prezzi sono stati attivati esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e sono anche proposti con versione no brand. Quest’ultima peculiarità è molto importante, poiché a tutti gli effetti sarà possibile ricevere gli aggiornamenti software in maniera molto più tempestiva.

Carrefour: offerte a più non posso per tutti

Risparmio ai massimi livelli da Carrefour, grazie ad un volantino veramente molto speciale, arricchito da prezzi decisamente concorrenziali per tutti gli utenti. Il volantino in oggetto si affaccia anche al mondo dell’elettronica, con la riduzione applicata direttamente sul Samsung Galaxy A02s, un prodotto decisamente economico, in quanto in vendita a soli 119 euro.

I suoi punti di forza sono comunque molteplici, spaziano dal bel display LCD da 6,5 pollici di diagonale, senza comunque dimenticarsi di 32GB di memoria interna espandibili, ed una batteria da 5000mAh, perfetta per garantire prestazioni superiori a tanti altri diretti concorrenti.

Il prodotto viene venduto alle condizioni espresse in precedenza, ricordando però che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o da altre parti in Italia.