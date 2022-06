Negli ultimi giorni è stato pubblicato il primo trailer di Surface, un thriller psicologico in otto episodi che arriverà su Apple TV Plus il 29 luglio 2022.

La miniserie è prodotta da Hello Sunshine, la compagnia fondata da Reese Witherspoon, è diretta da Veronica West, famosa per aver prodotto l’adattamento/reboot di Alta fedeltà e per essere stata una delle sceneggiatrici di Ugly Betty. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple TV: sta per arrivare Surface

La serie era stata annunciata nel 2020 e racconterà la storia di una donna che cerca di rimettere insieme i frammenti della sua memoria prima di un tentato suicidio. La domanda che pone Apple è: “cosa succederebbe se un giorno ti svegliassi e non ricordassi più nemmeno i tuoi segreti più personali?” Nel trailer si vede come Sophie, il personaggio appunto interpretato da Mbatha-Raw, inizi a sospettare che i suoi amici, la sua famiglia e perfino suo marito non le stiano raccontando esattamente le cose come stanno.

Nel cast figurano anche: Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud e Millie Brady. Apple conferma che i primi tre episodi della serie saranno disponibili dal day one, mentre gli altri cinque arriveranno con cadenza settimanale ogni venerdì successivo.

Che dire, non ci resta che attendere ancora un mesetto per poter vedere con i nostri occhi la nuova mini serie, da cui ormai si parla da due anni.