Zanzare: vieni continuamente punto? La soluzione definitiva è sullo smartphone!

Il caldo è arrivato in un battibaleno e noi non possiamo che esserne felici: il mare, l’abbronzatura e le ferie si stanno avvicinando, insieme a queste però non possono mancare le odiatissime zanzare. Che sia il sangue dolce, gli ormoni o il nostro sudore, le fastidiose creature sanno sempre come rovinarci una calda sera d’estate. Per fortuna però a tutto c’è rimedio, anche a queste. E sapete dove si trova? Proprio nel nostro smartphone!

Zanzare: il nuovo metodo efficace per allontanare le zanzare e le curiosità

La disperazione a volte gioca brutti scherzi: dopo aver provato, senza alcuna riuscita, spray, cerottini con olii essenziali, salviettine bagnate, roll-on e chi più ne ha più ne metta, le speranze sono sempre meno. Anche se però non bisogna arrendersi definitivamente.

Sapete perché? In Spagna, è nata una nuova applicazione che permette di avere un’arma in più contro le zanzare. L’app si chiama Mosquito Alert ed è stata resta disponibile in Italia già dal 2020. L’applicazione ha l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di informazioni riguardo questi insetti, così da poter aiutare attivamente con il piano nazionale di tracciamento dell’Università La Sapienza di Roma.

Detto questo, sapevate che la saliva delle zanzare contiene un anticoagulante che permette loro di succhiare il sangue più facilmente e scatenare una risposta allergica da parte del nostro sistema immunitario (il pomfo)? Oppure che questi piccoli e insopportabili esserini il pomeriggio sono meno attive in quanto fa troppo caldo e preferiscono starsene al fresco in attesa della sera.