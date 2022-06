I prezzi sono in fortissimo ribasso da Unieuro con la nuova campagna promozionale che vede offrire all’utente la possibilità di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati, anche nel momento in cui si dovesse cercare di accedere ai top di gamma del momento.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati nelle scorse settimane, ovvero è una campagna promozionale che punta fortissimo sulle possibilità di acquisto estese sull’intero territorio nazionale, dando l’opportunità agli utenti di risparmiare sia in negozio che online sul sito ufficiale, senza differenze o vincoli particolari. Coloro che sceglieranno di affidarsi al sito, potranno comunque approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio, solo però con ordini del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: offerte e grandi sconti per tutti gli utenti

Gli utenti che vogliono acquistare un top di gamma, troveranno pane per i propri denti in casa Unieuro, proprio in questi giorni l’azienda ha reso disponibile un volantino assolutamente ricco di occasioni da non perdere di vista, tra quali spiccano alcuni dei migliori smartphone in circolazione.

Nello specifico è possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy S22, disponibile a 799 euro, oppure anche il nuovissimo Oppo Find X5, il cui prezzo finale non va oltre i 999 euro. Coloro che vorranno accedere ai migliori prodotti, potranno comunque pensare di acquistare Xiaomi 11T Pro, disponibile a soli 629 euro, per finire con il bellissimo Motorola Edge 30 Pro, in vendita a meno di 700 euro.

Pe tutte le altre informazioni legate al volantino, collegatevi al sito ufficiale dell’azienda.