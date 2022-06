Asus si prepara a presentare la sua prossima serie ROG Phone 6 ai consumatori di tutto il mondo. È stato confermato che il lancio dello smartphone avverrà il 5 luglio e l’azienda ha anche accennato alla disponibilità di alcune funzionalità del dispositivo. Ora, ROG Global ha twittato un nuovo teaser dello smartphone, affermando che la prossima serie ROG Phone 6 sarà il “primo telefono da gioco IPX4 al mondo”. La serie ROG Phone 6 dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno.

Per chi non lo sapesse, uno smartphone con grado IPX4 è resistente agli schizzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione. A questo punto, il dispositivo è stato avvistato su TENAA e Geekbench, dove è stata divulgata la maggior parte delle sue specifiche. Si prevede che verrà fornito con un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di Full HD+. Inoltre, il display AMOLED avrà una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e avrà uno scanner di impronte digitali per ulteriore sicurezza.

Asus ROG Phone 6 sarà presentato presto

Lo smartphone sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che sarà combinato con un massimo di 18 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione a sua disposizione. Si prevede che consentirà una ricarica rapida da 65 W e verrà fornito con un’enorme batteria con una capacità di 6000 mAh.

Si dice che lo smartphone includa una tripla fotocamera posteriore con una risoluzione combinata di 64 megapixel, nonché una fotocamera frontale con una risoluzione di 12 megapixel. In aggiunta a ciò, si prevede che il dispositivo includerà anche un display secondario situato sul retro dello stesso. Si prevede che ulteriori informazioni riguardanti lo smartphone verranno divulgate con l’avvicinarsi della data di debutto del 5 luglio.