I fan di FromSoftware potrebbero non dover resistere prima di mettere le mani sulla prossima creazione dello sviluppatore. Il direttore di Elden Ring e presidente di From Hidetaka Miyazaki ha dichiarato che il prossimo gioco del suo studio è nelle “ultime fasi” di sviluppo in una recente intervista condotta in giapponese e tradotta da Gematsu. L’intervista è stata condotta in Giappone. In risposta a una domanda riguardante una precedente intervista da lui condotta nel 2018, Miyazaki ha divulgato le informazioni in questione.

Ha detto a 4Gamer.net che lo sviluppatore, FromSoftware, stava lavorando a “tre giochi e mezzo”. Da allora, lo studio ha distribuito tutti quei progetti, ad eccezione di uno. Sia Sekiro: Shadows Die Twice che Déraciné, in esclusiva per PlayStation VR, sono stati rilasciati nel 2018. L’uscita di Elden Ring da parte di From all’inizio di quest’anno significa che solo uno dei progetti elencati da Miyazaki nel 2018 è ancora un mistero. Alla domanda sui progressi compiuti nel gioco, questa settimana ha risposto dicendo a 4Gamer.net che “lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali”.

FromSoftware potrebbe rilasciare presto un nuovo gioco

Miyazaki non ha continuato a discutere di altri aspetti del progetto durante la loro conversazione. Tuttavia, altri fan hanno teorizzato che il gioco inedito potrebbe essere una nuova puntata della lunga serie Armored Core di From.

Questi fan basano le loro ipotesi su una fuga di notizie pubblicata da Resetera a gennaio. Dal 2012, lo sviluppatore non ha introdotto una nuova puntata principale per questo franchise. Nella stessa intervista, Miyazaki ha dichiarato che stava già lavorando al suo prossimo gioco come regista e che sperava di sviluppare un titolo “fantasy più astratto” nel prossimo futuro. Ha anche affermato che stava già lavorando al gioco.