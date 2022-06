Arrivano una serie di occasioni speciali per gli utenti di TIM. Dopo la rimodulazione sui costi che ha portato a costi più alti per alcune tariffe del gestore italiano, TIM propone ora un piccolo ma interessante sconto ai suoi clienti.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

Le rimodulazioni da parte di TIM nascono da una modifica per il servizio Sempre Connesso. La funzione, se sino a qualche mese fa, era obbligatoria per tutti gli abbonati ora è divenuta facoltativa per tutti coloro che hanno un piano ricaricabile attivo. I clienti, in caso di disattivazione per il servizio Sempre Connesso si troveranno a pagare sino a 2 euro ogni trenta giorni.

I clienti che beneficiano di Sempre Connesso potranno accedere ad un ticket esclusivo con soglie di consumo senza limiti per le telefonate, gli SMS e anche la connessione internet. Il ticket sarà garantito agli utenti nel momento del rinnovo della loro promozione di riferimento, in caso di mancato credito per procedere in automatico.

Il prezzo per l’attivazione di questo pacchetto giornaliero sarà pari a 0,90 euro. Ai clienti di TIM sarà inoltre concessa la possibilità di un rinnovo per una seconda giornata, sempre per un costo di 0,90 euro con una spesa totale mensile pari a 1,80 euro.

Su tali prospettive, la possibile disattivazione di questa funzione, potrebbe portare ad un risparmio, arrotondato per eccesso, pari a 2 euro al mese. Per disattivare il servizio Sempre Connesso, gli utenti possono rivolgersi presso uno store ufficiale di TIM o ai canali assistenza web e call center.