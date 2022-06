È sempre molto triste quando Netflix decide di terminare o cancellare un’altra serie amata. Sembra infatti che un’altra serie sia stata cancellata dal principale servizio di streaming. Con questo in mente, la serie tornerà ancora per la settima e ultima stagione il prossimo anno.

La notizia della settima stagione di Workin’ Moms è stata rivelata dalla creatrice della serie, produttrice esecutiva e star Catherine Reitman su Twitter.

Il suo personaggio nella serie è Kate Foster, è senza dubbio un annuncio agrodolce per i fan dello spettacolo.

L’addio di Reitman ai fan

“Per i nostri incredibili fan, realizzare questo spettacolo è stata la corsa della mia vita”, ha esordito Reitman. “Philip ed io siamo scesi a terra, il primo giorno della prima stagione, con un bambino di tre mesi e uno di due anni, da guardare mentre ci spingevamo avanti in una missione: raccontare le storie di quattro madri imperfette, che hanno osato essere qualcosa al di là dei loro asili nido. Andare a lavorare ogni giorno, sia in sala con i nostri brillanti sceneggiatori, sul set con il nostro cast straordinario o in post con il miglior team di produttori del settore.”

Ha poi continuato a spiegare come questa sarà l’ultima stagione della serie Netflix prima che venga cancellata.

Il resto del cast di questa nuova stagione include Dani Kind come Anne, Jessalyn Wanlim come Jenny, Philip Sternberg come Nathan, Ryan Belleville come Lionel, Sarah McVie come Val, Sadie Munroe come Alice, Peter Keleghan come Richard, Nikki Duval come Rosie e Enuka Okuma nel ruolo di Sloane Mitchell e altri.

Quindi, anche se la serie viene cancellata, almeno i fan avranno un’ultima stagione da guardare in futuro. La settima stagione di Workin’ Moms uscirà l’anno prossimo nel 2023.