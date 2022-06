Google sta migliorando la qualità dei suoi prodotti aumentando la connettività tra Chromebook e Android. Un nuovo pacchetto di aggiornamenti per Chromebook e utenti Android include nuove funzionalità Phone Hub, miglioramenti della condivisione nelle vicinanze e ottimizzazioni della connettività Bluetooth.

Phone Hub è stato migliorato per offrire agli utenti Chromebook un’esperienza senza distrazioni. Gli utenti di Phone Hub possono attualmente rispondere ai messaggi di testo, controllare la durata della batteria del telefono, abilitare il tethering e fare altre cose. Gli utenti potranno ora sfogliare le loro immagini più recenti anche quando sono offline, secondo l’ultimo aggiornamento. Le fotografie verranno visualizzate automaticamente nella sezione ‘Foto recenti’ di Phone Hub.

Chromebook e smartphone Android ora hanno nuove funzioni

La condivisione nelle vicinanze è stata una manna dal cielo per coloro che hanno investito nell’ecosistema di Google, consentendo a Chromebook e telefoni Android di condividere file senza problemi. L’ultima versione di Nearby Transmit ora consente agli utenti di condividere in modo sicuro le credenziali Wi-Fi dal proprio smartphone Android a un Chromebook.

Gli utenti possono selezionare ‘Nelle vicinanze’ e inviarlo a un Chromebook nelle vicinanze accedendo all’area della rete Wi-Fi in Android e selezionando ‘Condividi’. A questo punto, il Chromebook potrà connettersi a Internet senza dover inserire alcuna password Wi-Fi. Ovviamente, è ovvio che questo salverà permanentemente la password Wi-Fi sul dispositivo, consentendogli di unirsi alla rete in futuro.

Fast Pair sarà disponibile sui Chromebook entro la fine dell’estate. Abilitando la connessione Bluetooth del Chromebook, sarà in grado di cercare immediatamente i dispositivi Bluetooth adatti che sono in modalità di associazione. Una volta scoperto, basterà un solo passaggio per la configurazione e la connessione. Soprattutto, la connessione verrà mantenuta al tuo account Google, consentendo agli accessori precedentemente collegati di unirsi senza sforzo in futuro indipendentemente dal prodotto. Sebbene questi miglioramenti dovrebbero migliorare l’esperienza dell’utente, Google afferma che ce ne saranno altri in futuro.