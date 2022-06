Iliad rappresenta anche in questo mese di giugno il provider più attivo sul fronte sia della telefonia fissa sia della telefonia mobile. Il gestore francese ha deciso di proporre al pubblico una serie di interessanti promozioni, caratterizzate sempre dai costi da ribasso.

I clienti che scelgono Iliad possono attivare, ad esempio, la promozione Flash 100. Questa tariffa prevede una spesa mensile dal valore di 9,99 euro. Gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e anche un pacchetto di 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Senza dubbio la Flash 100 assicura agli abbonati di Iliad una valida soluzione per i suoi consumi estesi e per i suoi costi da ribasso. Al netto dei vantaggi, però, gli utenti che si affidano al provider francese devono anche mettere in preventivo alcune assenze. A differenza di altri operatori, ad esempio, Iliad ancora non ha previsto il lancio di un’app ufficiale.

Anche se il gestore francese è protagonista in Italia da molti anni, il lancio di un’app ufficiale sin qui ha rappresentato un vero e proprio tabù per utenti ed addetti ai lavori. Iliad, infatti, ha preferito sempre concentrare i suoi investimenti altrove. Gli utenti che desiderano modificare aspetti del proprio profilo tariffario pertanto devono affidarsi al sito ufficiale.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è certamente una notizia negativa per i possessori di uno smartphone Android. Da qualche settimana su Google Play Store di Android sono state anche eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.