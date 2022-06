La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, lancerà anche nel mese di luglio 2022 tantissime novità esclusive per tutti i propri abbonati.

C’è già molta carne al fuoco, a cominciare dai film con l’atteso The Gray Man con Ryan Reynolds e Chris Evans, mentre tra le serie TV vale la pena di menzionare tra le tante Resident Evil: la Serie. Scopriamo alcuni titoli in arrivo.

Netflix: alcune novità di luglio 2022

Iniziamo dai film, l’8 luglio 2022 sbarcherà Il Mostro dei Mari, un cartone che parla di cacciatori di mostri che sono considerati nella loro epoca dei veri e propri eroi. La regia del film è stata affidata al premio Oscar Chris Williams. Nei giorni a seguire vedremo sbucare anche Le Relazioni Pericolose, Persuasione, The Gray Man, Purple Hearts e molti altri.

Per quanto riguarda le serie TV, la più attesa è sicuramente Resident Evil: La Serie, ambientata nell’anno 2036, quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l’inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Oltre a questa vedremo sbarcare anche King of Stonks, Boo, Bitch, Come Costruire una Sex Room, Quella Notte Infinita, Come Cambiare la tua Mente, Uncoupled, Fanatico e moltissime altre. Ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.