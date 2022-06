Coop e Ipercoop tornano a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, in questi giorni hanno lanciato la campagna promozionale più pazza delle ultime settimane, la perfetta soluzione che permette di accedere a prodotti economici, senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino è proprio questo, una soluzione che permette a tutti i consumatori che vorranno, di accedere ai vari punti vendita in Italia, senza distinzioni o vincoli particolari legati alle disponibilità territoriali. Spendere poco è possibile, data anche la presenza della rateizzazione senza interessi, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa, e tutte le più classiche condizioni di vendita: no brand con garanzia della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le offerte lasciano a bocca aperta

La nuova campagna promozionale di Coop e Ipercoop è una meraviglia assoluta, rappresenta la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono accedere a pochi prodotti, ma comunque mantenendo elevata la qualità generale. Il modello più in voga dell’intera selezione, è senza ombra di dubbio l’ottimo Apple iPhone 13, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 839 euro, più che adeguato per le prestazioni, se considerata la recentissima commercializzazione sul territorio, ed il suo essere nella variante da 128GB di memoria interna.

Gli amanti del sistema Android, e della fascia più bassa del mercato, potranno comunque pensare di fare affidamento su Realme C25Y o anche TCL 20Y, i cui prezzi non superano i 200 euro, mantenendo inalterate le condizioni di vendita.