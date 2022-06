L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato la nuova funzione denominata GigaRegalo, dedicata a tutti i clienti che utilizzano GigaSpesa e ViviBici.

La nuova funzione consentirà di regalare ad altre SIM CoopVoce i Giga accumulati con queste iniziative, fino ad un massimo di 100 Giga al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia GigaRegalo

Per inserire la nuova funzione l’applicazione ufficiale dell’operatore è stata aggiornata proprio lo scorso 16 giugno 2022, sia per i dispositivi Android, in questo caso disponibile sul Google Play Store, e su Huawei AppGallery, che per i dispositivi Apple iOS sull’App Store.

Ecco la nota in cui vengono riportate le novità dell’aggiornamento: “Scarica la APP CoopVoce per controllare il credito residuo, i minuti SMS e Giga che puoi ancora utilizzare, e ricaricare la tua linea; da oggi potrai anche condividere i Giga accumulati con GigaSpesa e Vivibici“.

Dunque, la principale novità introdotta con l’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di CoopVoce riguarda la funzionalità che permetterà di regalare i Giga in omaggio accumulati con le iniziative GigaSpesa e ViviBici a qualsiasi altra linea CoopVoce. Scaricate l’applicazione ufficiale per scoprire maggiori dettagli.