Se hai deciso di andare in vacanza con la tua auto questa estate, sappi che è possibile grazie a Decathlon acquistare una tenda che si posiziona sul tetto dell’ auto.

Innanzitutto, devi considerare due fattori importanti, come le misure e il peso della tenda. Controlla se le dimensioni della tenda sul tetto corrispondono. Se la tenda è più grande del tetto, potresti trovare difficoltà durante il montaggio. Bisogna fare attenzione quando si tenta di montare una tenda da tetto sulla propria auto.

Quali veicoli possono avere tende da tetto?

Il fattore chiave per decidere se la tua auto è fatta per una tenda sul tetto è la capacità di peso specificata per il tetto. Dovresti controllare che il tuo tetto abbia una capacità di carico di almeno 150 kg prima di installare una tenda sul tetto. Qualsiasi cosa al di sotto di tale peso potrebbe non fornire un supporto adeguato. Mettere troppo peso sul tetto della tua auto può causare la formazione di ammaccature.

Camion, furgoni e SUV sono i migliori candidati per essere classificati per gestire il peso aggiunto di una sola persona in una tenda. Questi tipi di veicoli sono costruiti con materiali spessi e robusti. Spesso, sono fabbricati con l’intento di essere usati per il lavoro e sono dotati di telai robusti che possono resistere a pesi extra.

I veicoli più piccoli come berline e auto compatte non sono ottime soluzioni per le tende sul tetto. Alcune auto potrebbero non mostrare segni di danni dopo un singolo utilizzo, ma potrebbe accadere in futuro.

Inoltre, per utilizzare una tenda da tetto, il tuo veicolo dovrà avere un portapacchi installato. La maggior parte dei binari rialzati e alcuni sistemi a punto fisso riusciranno ad ospitare al meglio la tenda. Prima di effettuare l’acquisto, è necessario controllare la guida all’adattamento fornita dal rivenditore. La maggior parte delle aziende e dei siti Web fornisce un elenco dettagliato che copre quali veicoli possono utilizzare ogni tipo di tenda sul tetto che vendono.