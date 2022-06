Di indiscrezioni sui prossimi iPhone ne sono emerse ormai parecchie ma l’affidabilità di ognuna è sempre da prendere con le pinze. Le anticipazioni si basano spesso su voci alla cui base non vi sono informazioni certe e confermate dalle aziende in questione. Spesso, infatti, quanto affermato non corrisponde a quella che è la resa finale del prodotto al quale si è fatto riferimento.

Senza alcun dubbio è bene precisare che, in alcuni casi, le ipotesi avanzate da esperti, come il noto analista Ming-Chi Kuo, poggiano su informazioni di maggior spessore e che quindi hanno un maggior margine di probabilità di dimostrarsi affidabili. Purtroppo non è questo il caso dell’ultima novità su iPhone 14, secondo la quale la batteria durerà molto di più.

iPhone 14 Pro e Pro Max garantiranno una maggiore autonomia!

Stando a quanto affermato dal leaker iHacktu ileaks, i prossimi iPhone 14 Pro e Pro Max garantiranno una maggiore autonomia rispetto ai loro predecessori e rispetto ai modelli base. La fonte, che riporta parte della probabile scheda tecnica, ritiene che i due dispositivi saranno in grado di offrire una durata di ben due ore e dieci minuti in più rispetto ad iPhone 13 Pro Max.

Purtroppo come già anticipato, l’informazione non sembra provenire da una fonte affermata nel settore delle indiscrezioni. Come sottolineato dal sito PhoneArena, l’esperto Jon Prosser non attribuisce particolare credibilità al leaker iHacktu ileaks ma, considerato il lasso di tempo che precede il lancio dei dispositivi Apple, avremo sicuramente modo di trarre delle conclusioni grazie all’emergere di ulteriori anticipazioni.