Lo smartphone premium di casa Samsung, il galaxy s22 ultra, pare abbia qualche lacuna nella ricezione, in particolare sul 4g

Samsung Galaxy S22 Ultra: Polemiche sui social

Gli utenti dei diversi gruppi social continuano a lamentare un marcata instabilità di rete dei loro Samsung Galaxy S22 Ultra.

Inizialmente le segnalazioni erano limitate, considerato anche che il nuovo modello è arrivato da poco sul mercato, ma negli ultimi giorni sono tantissimi i post di utenti che chiedono consigli e cercano un confronto con gli altri possessori.

Questo bellissimo device, modello premium di casa Samsung pare avere qualche lacuna nella stabilità di rete, in particolare nelle situazioni in cui si trova a dover fare lo switch tra la rete 4G e 4G+.

Come se questo non bastasse si aggiunge il problema di improvvisi down dalla rete, pur mantenendo la stessa banda. Per fare un esempio concreto potreste trovarvi nel bel mezzo di una partita di Call Of Duty, ed a un tratta vedere il ping schizzare alle stelle con il classico tentativo di riconessione. Questo fenomeno accade poiché lo smartphone, a volte per qualche secondo altre volte per tempi più lunghi, perde la linea e di conseguenza anche la connessione a internet.

Anche la navigazione sugli stessi social, in particolare Facebook, è risultatata problematica e le lamentele non sono tardate ad arrivare con numerosi post.

In questo caso tuttavia il colpevole non è lo smartphone, ma l’applicazione di Meta.

Non sono solo gli s22 ultra ad essere colpiti da questo problema, ma anche altri modelli di fascia media e bassa.

Da un nostro test sul Samsung A13 sotto rete Wind 5G abbiamo riscontrato lo stesso bug. Nonostante la connessione fosse perfettamente funzionante e stabile, su facebook non era possibile navigare, e quando il servizio riprendeva era comunque lento e con grosse difficoltà nel caricamento delle immagini e video.