CoopVoce supera la concorrenza: 100GB con pochi euro nelle Evolution

Tutti i gestori virtuali hanno capito che il momento di spingere è proprio questo. La grande instabilità in attesa di alcuni grandi gestori sta portando gli utenti a scegliere soluzioni che fino a pochi mesi fa erano tra le meno percorse in assoluto.

CoopVoce è uno dei provider più acclamati dalla critica, visto che negli ultimi mesi è stato in grado di tirare fuori i risultati eccezionali. Il tutto soprattutto con le sue offerte che prendono il nome di Evolution, le quali a quanto pare sono ancora disponibili con i soliti prezzi di vendita.

CoopVoce: le promo migliori sono ancora disponibili e prendono il nome di Evolution, ecco l’elenco

Le offerte con tanti contenuti sono quelle che gli utenti più desiderano in assoluto. Inoltre i prezzi molto bassi non fanno altro che aumentare la voglia di sottoscrivere tali promozioni, soprattutto quando si tratta di un gestore molto affidabile come CoopVoce. Quest’ultimo lancia ancora le sue migliori opportunità, le quali sono disponibili proprio qui sotto con tutti i dettagli che cercate.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,99 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS