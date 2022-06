CoopVoce: prodotte nuove Evolution con tutto incluso per 4 euro al mese

I grandi meriti dei gestori virtuali sono stati ormai capiti da tutti i clienti che stanno sottoscrivendo le offerte. Con dei provider così ben organizzati nel panorama mobile italiano, non era semplice emergere eppure diverse realtà sono stata in grado di farlo in maniera più brillante. Un esempio sotto gli occhi di tutti è certamente fornito da CoopVoce, il provider virtuale per eccellenza che durante gli ultimi tempi sta ottenendo sempre più soddisfazioni.

Sono infatti svariati gli utenti che stanno scegliendo le promozioni di questa azienda che negli ultimi anni ha aumentato di tanto la sua scelta in termini di offerte mobili. A dimostrarlo sono sempre le stesse, quelle Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale con i soliti prezzi e con i soliti contenuti.

CoopVoce: con queste promo sarà davvero difficile non essere soddisfatti, ecco le Evolution

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione per sempre.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS