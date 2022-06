Il colosso sud coreano Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, i suoi smartphone top di gamma di un paio d’anni fa.

L’aggiornamento è centrato sull’aspetto fotografico. L’update in fase di distribuzione per i dispositivi della serie Galaxy Note 20 corrisponde alla build N98xU1UEU2FVEB. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy Note 20 si aggiorna

Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra, dispongono adesso della modalità Enhanced Night Portrait che permette di scattare foto ritratto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ma non finisce qui: all’interno dell’update trovano posto anche importanti aggiornamenti per quanto riguarda alcune applicazioni proprietarie.

Un esempio sono Galaxy Wearable, PENUP, Samsung Note, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Smart Switch, Calcolatrice e Registratore. Le patch di maggio, invece, chiudono 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di installarle quanto prima controllando manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Vi ricordo che la piattaforma eBay sta proponendo uno sconto di quasi 22 euro sull’acquisto del Galaxy Note 20.