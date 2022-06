Oro usato: nel 2022 ne bastano 100g per vivere nella ricchezza

Possiedi dell’oro usato che non usi e allo stesso tempo hai bisogno di soldi? Avrete sicuramente già capito, non vi serve di certo che ve lo diciamo noi di Tecnoandroid. Ad ogni modo, per evitare equivoci, è bene specificare che ovviamente il metallo prezioso si può vendere a cifre da capogiro, soprattutto di questi tempi.

Oro usato: quanto ci si può ricavare?

Il valore del metallo è in rialzo a causa soprattutto di una richiesta in aumento, e questo si ripercuote anche sull’oro usato. La percezione di quest’ultimo varia da paese a paese: in Italia si fa riferimento sopratutto all’oro 18 carati, definito anche oro 750 (calcolato su millesimi), sopratutto perchè è quello maggiormente utilizzato in gioielleria. Anche l’usato subisce i medesimi rialzi dell’oro economico: ad oggi 100 grammi di oro usato valgono poco più di 4000 euro, nello specifico 4004.54 euro.

L’oro 18k, in gioielleria, viene unito ad altri metalli, così da formare delle leghe che in seguito l’orefice potrà lavorare a suo piacimento.

Le leghe, la cui base di partenza è l’oro 750 sono:

oro bianco : 75% di oro e 25% di nichel o argento;

: 75% di oro e 25% di nichel o argento; oro giallo : 75% di oro, 12% di argento e 13% di rame;

: 75% di oro, 12% di argento e 13% di rame; oro rosa : 75% d’oro, 5% di argento e 20% di rame;

: 75% d’oro, 5% di argento e 20% di rame; oro rosso : 75% di oro, 4,5% di argento e 20,5% di rame;

: 75% di oro, 4,5% di argento e 20,5% di rame; oro blu : 75% di oro e 25% di palladio;

: 75% di oro e 25% di palladio; oro verde : 75% di oro, 12,5% di rame e 12,5% di argento;

: 75% di oro, 12,5% di rame e 12,5% di argento; oro nero: 75% di oro e 25% di cobalto

L’oro puro è quotato 36,65 euro per grammo mentre l’oro da 18 carati dai 25 ai 30,84 euro al grammo. Le fasce di prezzo per l’oro usato a 18 carati sono: