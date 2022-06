Comet raccoglie in un volantino pieno zeppo di sconti le migliori occasioni su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, nell’avvicinamento alla campagna promozionale più pazza del mese corrente, grazie a prodotti di alto livello al giusto prezzo.

Il volantino rappresenta il giusto compromesso per coloro che sono disposti a spendere per acquistare i top di gamma, allontanandosi però dai listini del periodo. Tutti gli ordini possono essere completati in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, o e-commerce, dell’azienda; solamente in questo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione, anche se basta superare i 49 euro per avere garantita la consegna gratuita presso il domicilio.

Comet: offerte e grandi sconti da non credere

I migliori prezzi del volantino comet sono legati prima di tutti ai prodotti Apple, in quanto l’azienda è stata in grado di includere i top di gamma della società di Cupertino, proponendoli a cifre decisamente ridotte rispetto ai listini del periodo. Più precisamente è possibile spendere 1099 euro per un iPhone 13 Pro, passando anche per i 789 euro necessari per l’acquisto di iPhone 13.

Volendo invece puntare direttamente verso il mondo Android, la scelta potrebbe ricadere su Samsung Galaxy S21 FE, un top di gamma a tutti gli effetti, ma dal prezzo veramente ridotto, poiché bastano solamente 480 euro per il suo acquisto. Ricordiamo infine la presenza di Redmi 9C, Honor X7 e X8, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 o anche di Oppo A94. Tutti gli sconti sono disponibili qui.