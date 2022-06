Unieuro attiva una nuovissima campagna promozionale con il chiaro intento di avvicinare più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, data anche la presenza di innumerevoli riduzioni di prezzo, applicate sui più svariati membri delle varie categorie merceologiche.

Il risparmio è assolutamente di casa per tutti i consumatori, poiché al giorno d’oggi gli acquisti possono essere completati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, senza differenze in termini di spesa effettiva da sostenere. I prezzi, infatti, prevedono anche la possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui il valore complessivo dell’ordine dovesse superare i 49 euro complessivi.

Unieuro: questi sono gli sconti più pazzi

Unieuro fa sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale ricchissima di contenuti da non perdere assolutamente di vista, finalmente sono disponibili innumerevoli smartphone in promozione, con alle spalle un regalo inedito ed esclusivo. Tutti coloro che acquisteranno uno dei dispositivi contrassegnati, potranno ricevere gratis la fat bike, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 279 euro.

Volendo puntare esclusivamente sul mondo degli smartphone, la scelta potrà ricadere su oppo Find X5 a 999 euro, come anche su Galaxy Z Flip3, il cui prezzo è di 799 euro, passando per il recentissimo Galaxy S22 da 799 euro, oppure uno Xiaomi 11T Pro da 629 euro. Riducendo la spesa generale si incrociano Motorola edge 30, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A22 e similari.

