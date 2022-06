Esselunga riesce ancora una volta a convincere gli utenti ad acquistare una nuova serie di prodotti dai prezzi sempre più convenienti, tutti sono disponibili nei vari negozi sparsi per il territorio, senza però avere l’occasione di accedere al sito ufficiale dell’azienda.

Gli stessi dispositivi vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata, quest’ultima specifica è molto importante, poiché permette di godere di aggiornamenti assolutamente tempestivi, senza dover attendere un qualsiasi operatore telefonico.

Esselunga: questi sono i nuovi sconti della giornata

Da Esselunga è tornato lo Speciale Multimediale, una campagna promozionale assolutamente speciale, con la quale gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi, nell’ottica di accedere a prodotti sempre più economici, anche legati alla fascia alta. Uno dei migliori smartphone in promozione è chiaramente l’eccellente Apple iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 698 euro; sebbene non sia il più recente della serie, resta ancora uno dei più interessanti e performanti.

Volgendo invece l’attenzione verso la fascia medio-bassa della telefonia con sistema operativo Android, ecco arrivare i vari Galaxy A03, Realme C35, oppo A94, Nokia C20, Galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite, Realme C11 e altri ancora. Come anticipato, il volantino Esselunga è davvero ricchissimo di offerte molto speciali, per questo motivo non dovete assolutamente limitarvi alla lettura del nostro articolo, ma dovete approfondire la conoscenza con il collegamento diretto al sito ufficiale, mediante la pressione del seguente link speciale, all’interno del quale troverete tutti i prezzi più bassi.