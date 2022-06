Uno dei maggiori pericoli con cui ogni utente deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web e cercano goni giorno di infettare il maggior numero di dispositivi possibile, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice, riuscire a rubare dati sensibili come codici di accesso bancari o password varie.

Per diffondersi nel web e nella community questa tipologia di software sfrutta come vettori delle banali applicazioni spacciate come app di utilità, ad esempio lettori di codici QR, le quali però, una volta installate e avviate, assumono il controllo del dispositivo, iniziando a copiare quanti più dati possibili, per poi inviarli al proprio creatore che si occuperà di analizzarli con comodo in un secondo momento.

Onde evitare di scaricare software di questo tipo vi raccomandiamo di scaricare eseguibili solo ed unicamente dal Play Store di Google.

App trojan svuota conto corrente