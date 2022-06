La prima stagione ha riscosso un successo planetario e talmente prepotente che è riuscita addirittura a superare i confini della Corea del Nord, stiamo ovviamente parlando di Squid Game, la serie basata su giochi mortali per vincere la propria vita, sia realmente che simbolicamente, ha colpito tutti grazie all’allegorica critica alla società capitalista che spinge ogni uomo a lottare contro gli altri per prevalere o soccombere.

Ebbene dopo l’enorme successo della prima season, i rumors in merito la seconda si sono fatti molto concreti e insistenti, fino a quando il produttore non ha confermato ufficiosamente la sua produzione, ufficiosità che però si è appena trasformata in ufficialità, il merito va ancora una volta al produttore che però stavolta ha utilizzato il profilo ufficiali di Netflix per pubblicare un comunicato in merito Squid Game 2.

Squid Game 2 ufficiale

Hwang Dong-hyuk ha diramato la lieta novella con queste parole: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l’anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Come sceneggiatore, regista e produttore di Squid Game, un grande grido ai fan di tutto il mondo.[…] Grazie per aver guardato e amato il nostro spettacolo… Unisciti a noi ancora una volta per un nuovo round.”

Per quanto riguarda le tempistiche invece, il regista ha già precedentemente anticipato che il contenuto potrebbe esordire per la fine del 2023 o addirittura nel 2024, l’attesa dunque sarà molto lunga, sebbene le premesse sono indubbiamente le migliori vista l’eredità della prima season.