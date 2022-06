Amiamo i camper perché sono comodi, ma sembra un’avventura possederli solo a guardarli anche se permettono una libertà unica durante i viaggi che nessun altro mezzo può darci. Sono piccole case mobili, estremamente funzionali e organizzate, e solo così è possibile dormire in decine di posti diversi durante una sola vacanza.

Tuttavia, i camper (purtroppo) costano molto: dai 50.000 euro per un nuovo modello fino a 70.000 euro per un modello ben equipaggiato. I giovani non possono permettersi tali cifre, né le persone con un budget limitato. Ma una soluzione c’è, ed è molto semplice: la tenda di Decathlon.

Una grande innovazione da Decathlon

Funziona così: si monta sopra l’auto, bastano pochi minuti grazie ad un sistema di ganci e, da chiuso, sembra un normale bagagliaio. Appare piatta, squadrata e poco ingombrante, ma una volta aperta è una vera camera da letto.

Decathlon vende un’ottima tenda per auto. Dispone di un letto matrimoniale, una struttura solida, tre ampie e ben realizzate finestre per la ventilazione e diverse tasche per riporre telefoni, libri, power bank, riviste e luci portatili. Tutto quello che possiamo servire la sera e durante la notte.

Aprire e chiudere la tenda è un gioco da ragazzi, bastano pochi istanti e non ci sono picchetti da piantare o per fissare teli o materassini: è tutto dentro la nostra struttura sul tetto dell’auto. Costa solo mille euro, fa risparmiare tempo e spazio, ma soprattutto denaro. Perché in questo modo non dovremmo affittare stanze, hotel o veicoli per spostarci. La nostra macchina sarà sufficiente.

La grande comodità di trasformare in questo modo la nostra auto in un vero camper è che non si dorme per terra. Pertanto, tra materassi, cuscini e lenzuola, non entrano insetti, polvere, sabbia o le solite foglie a cui siamo abituati in campeggio.