Il nuovo orientamento del marchio di smartphone di OnePlus potrebbe aver portato alla cancellazione della versione vanilla del suo ultimo telefono di punta, ma non sembra aver fermato le voci su OnePlus 10.

Il più recente arriva dal leaker di smartphone Yogesh Brar (tramite OnSiteGo). Una nuova serie di rendering trapelati pretende di mostrare il design di OnePlus 10 con un design familiare e modifiche minime rispetto a OnePlus 10 Pro.

OnePlus si prepara a rilasciare nuovo hardware

Tuttavia, dovresti prendere questi risultati con le pinze. Ciò è dovuto al fatto che si dice che le rappresentazioni siano basate su un primo prototipo del device piuttosto che sulle normali immagini basate su CAD. Ciò significa che la versione finale, supponendo che OnePlus intenda rilasciarne una, potrebbe differire.

In ogni caso, alcune porzioni della fuga di notizie appaiono realistiche. Fatta eccezione per l’isola della fotocamera più grande, il retro del telefono è simile a quello di OnePlus 10 Pro. OnePlus 10 sembra rubare il modulo fotocamera del modello Pro ed espanderlo fino ai bordi sinistro e destro. Ci sarà anche una piccola variazione nella fotocamera frontale. I render mostrano un display con un ritaglio della fotocamera selfie al centro. Lo shooter frontale della variante Pro, invece, è posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

OnePlus sembra anche abbandonare una delle caratteristiche hardware uniche dei suoi smartphone dopo OnePlus 2: il dispositivo di scorrimento degli avvisi. Secondo Brar, ciò è probabilmente dovuto al fatto che OnePlus limiterà questa funzionalità ai suoi modelli Pro in futuro, insieme ai telefoni di punta di OPPO. Tuttavia, il pulsante del volume e il pulsante di accensione si trovano nelle loro solite posizioni.

Anche il pannello frontale è piatto, a differenza del display curvo dell’edizione Pro. Ciò non sorprende dato l’approccio identico dell’azienda con OnePlus 9 e 9 Pro. Per quanto sospetti siano i rendering, c’è anche scetticismo sul fatto che OnePlus rilascerà mai una versione stock del suo più grande telefono Android. È probabile che il produttore cinese di telefoni rilasci invece una variante più economica nota come OnePlus 10T.