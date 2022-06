Non è passato nemmeno un mese dal lancio dello Snapdragon 8+ Gen 1, che offre il 10% di velocità in più e il 30% di efficienza in più rispetto al suo predecessore. E ora, secondo un nuovo rumor, Qualcomm scuoterà il mercato con lo Snapdragon 8 Gen 2.

Il prossimo chipset di punta di Qualcomm impiegherà quattro core CPU separati, secondo un post su Weibo di Digital Chat Station. Si dice che il processore, nome in codice ‘Kailua’, sia prodotto da TSMC con lo stesso processo a 4 nm dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 2 non verrà annunciato a breve

Si ritiene che Qualcomm utilizzi un Cortex-X3, due Cortex-A720, due Cortex-A710 e tre Cortex-A510 nello Snapdragon 8 Gen 2. Ciò è in contrasto con l’attuale design 1+3+4, che ha un singolo Cortex-X2, tre Cortex-A710 e quattro Cortex-A510. I dettagli sulla GPU sono scarsi, a parte la probabilità che Qualcomm installi l’Adreno 740, che molto probabilmente utilizzerà la stessa architettura del 730 presente in molti telefoni oggi.

Dato che Cortex-X3 e Cortex-A720 devono ancora essere rivelati, non è chiaro come questa nuova architettura sarà paragonata a quella attuale o come influirà sulle prestazioni. Tuttavia, GSMArena sottolinea che ARM ha già rilasciato dettagli su questi nuovi chip, promettendo un miglioramento del 30% delle prestazioni. Se questo rapporto è vero, sarà il primo chipset mobile a utilizzare quattro distinti tipi di core. Probabilmente dovremo aspettare la fine dell’anno per saperne di più.

Fino ad allora, lo Snapdragon 8+ Gen 1 appena annunciato di Qualcomm dovrebbe apparire nei prossimi telefoni come Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, così come altri telefoni Android in uscita nella seconda metà di quest’anno. C’è ancora molto tempo prima che lo Snapdragon 8 Gen 2 venga annunciato.