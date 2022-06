Il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4 è sicuramente uno degli smartphone più attesi nel 2022. Il suo predecessore, infatti, è stato uno dei pieghevoli Samsung più venduti di sempre.

Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo modello avrà una memoria interna doppia rispetto al suo predecessore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà una memoria doppia rispetto al predecessore

I colleghi di SamMobile hanno recentemente scoperto una novità piuttosto interessante sul nuovo modello di Galaxy Z Flip 4. Sembrerebbe, infatti, che il futuro Galaxy Z Flip sarà disponibile con una memoria interna di 512 GB: si tratta di un’indiscrezione importante visto che il modello precedente si fermava a 256 GB.

Il dispositivo, che sarà disponibile anche nei tagli da 128 GB e 256 GB, probabilmente non includerà uno slot per schede microSD e dunque appare possibile che l’azienda coreana abbia previsto un modello da 512 GB. Infine, per quanto riguarda i prezzi, si potrebbe ipotizzare che Samsung possa vendere il Galaxy Z Flip 4 da 512 GB ad un prezzo di 1.100$ anche se ancora è difficile fornire anticipazioni sui prezzi.

La fonte specula su un possibile mantenimento di quelli dell’anno scorso e un premium di 50 dollari per lo storage più abbondante. Anche qui, è difficile fare dei parallelismi con il nostro mercato, tuttavia vale la pena ricordare che Z Fold 4 non sarà il primo smartphone Samsung con una memoria di archiviazione così capiente: all’inizio dell’anno questa opzione è stata resa disponibile anche su Galaxy S22 Ultra, e il prezzo di listino era di 200€ superiore a quello con 512 GB.