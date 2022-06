A distanza di un giorno appena dall’annuncio per il mercato globale, come promesso la famiglia Realme GT NEO 3 arriva in Europa, Italia compresa. Parliamo di due modelli con due varianti ciascuno.

Per la precisione i quattro modelli sono quindi GT Neo 3 150W, GT Neo 3 80W, GT Neo 3T e GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition. Scopriamo insieme tutti i prezzi.

Realme GT Neo 3 e GT Neo 3T arrivano in Italia

La gamma è strutturata per coprire in modo piuttosto capillare la fascia medio-alta del mercato, a grandi linee tra i 400 e i 700 euro. Il GT Neo 3 è il modello leggermente più prestigioso, grazie al SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm laddove il Neo 3T si “accontenta” dello Snapdragon 870 a 7 nm, al comparto fotografico e alla velocità di ricarica. Entrambi gli smartphone sfoggiano livree chiaramente ispirate al mondo delle corse automobilistiche: il Neo 3 ha le strisce “racing” sul retro, mentre il 3T è ispirato alla bandiera a scacchi.

Realme GT Neo 3 150W: dal 15 giugno a 699,99 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Fino al 22 giugno ci sarà uno sconto di 50 euro. Realme GT Neo 3 80W: dal 15 giugno a 599,99 euro. Fino al 22 giugno ci sarà uno sconto di 50 euro. Realme GT Neo 3T: dal 15 giugno a 429,99 euro con 8 GB di RAM e 128 GB di storage; 469,99 euro per 256 GB. Fino al 22 giugno ci sarà uno sconto di 40 euro su entrambe le versioni.

Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition: arriverà più avanti. A livello globale la data indicata è l’8 luglio 2022, ma il comunicato stampa italiano rimane più sul vago, dicendo semplicemente “presto”. Vengono citati sfondi e icone personalizzati, naturalmente ispirati alla mitica serie animata di Akira Toriyama, e uno schema cromatico speciale. Non ci sono dettagli sui prezzi, sui tagli di memoria ed eventuali variazioni della scheda tecnica.