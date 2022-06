Solo ieri 8 giugno 2022 l’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare per altri 5 giorni la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB.

Quest’ultima ha ora come data di scadenza il prossimo 12 giugno 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni. Ricordiamoci insieme cosa offre il bundle.

PosteMobile proroga Creami WOW 30 GB fino al 12 giugno 2022

Creami Wow 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 4,99 euro al mese. Per quanto riguarda invece l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, i nuovi clienti devono sostenere un prezzo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita.

Come con altre offerte PosteMobile, anche in questo caso è previsto il meccanismo dei credit, ognuno equivalente a 1 SMS, 1 minuto di traffico voce e 1MB di navigazione. Dato che minuti ed SMS sono illimitati, ad essere erosi sono esclusivamente i 30.720 credit dedicati al traffico dati. Si specifica sempre che Creami WOW 30GB include anche i servizi Ti cerco e Richiama ora, il servizio hotspot.

Come indicato nel sito ufficiale di PosteMobile, l’offerta consiste sostanzialmente nel piano ricaricabile Creami NEXT 1, in questo caso composto da 5 Giga di base e 25 Giga di bonus. In ogni caso, tramite la rete Vodafone, i clienti PosteMobile possono navigare in 2G, 4G e 4G+ con fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.