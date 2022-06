LG SIGNATURE, il marchio di elettrodomestici ultra-premium parte del gruppo LG Electronics che celebra l’arte e la bellezza nella tecnologia, presenta in occasione della Milano Design Week il cortometraggio Hide and Seek, un progetto firmato da Francesca Molteni e prodotto da Muse Factory of Projects, che segna un nuovo capitolo della collaborazione del brand con Molteni&C.

L’ambientazione del film, nell’elegante showroom Molteni&C. dove gli elettrodomestici e gli arredi di alta gamma sono in perfetta armonia, mostra la vicinanza tra i due marchi, accomunati da una eccezionale visione estetica che si traduce in eccellenza, ricercatezza ed eleganza naturale. Questa scenografia, che racconta lo stile di vita LG SIGNATURE, ha ispirato anche il nuovo allestimento dell’area dedicata ai prodotti del brand nello showroom Signature Kitchen Suite, interamente arredata con le collezioni Molteni&C.

La collaborazione proseguirà anche nell’immediato futuro nel Contract Atelier di Molteni&C a Milano, uno spazio innovativo dedicato al contract residenziale, e nel boutique concept store Co van der Horst di Amsterdam.

Hide and Seek verrà proiettato dal 7 al 12 giugno al piano -1 dello showroom Signature Kitchen Suite (Via Manzoni 47). È inoltre già disponibile sul sito ufficiale di LG SIGNATURE: www.lg.com/global/lg-signature/showroom

Il Film

È un mondo magico, gioioso e divertente quello in cui ci porta HIDE AND SEEK, short film ideato, scritto e prodotto da Muse per LG SIGNATURE. È la scoperta di un nuovo pianeta, dove ci portano per mano due bambini, Vicky e Marty, fratello e sorella. Fanno il loro ingresso in uno spazio reale, un ambiente di design, un mondo di oggetti apparentemente inanimati, e si trovano persi, incantati, catturati dalla meravigliosa comparsa di nuovi, inaspettati amici.

Giocano a nascondino, si rincorrono, si perdono, e via via è la nuova collezione LG SIGNATURE a diventare protagonista della narrazione: la tecnologia dei prodotti LG SIGNATURE sembra attivarsi come per magia illuminando pannelli, aprendo automaticamente sportelli e cassetti e dispiegando davanti agli occhi curiosi di Vicky e Marty la maestosità di uno schermo TV arrotolabile.

La magia della tecnologia mostra ai bambini come quest’ultima può essere umana, adattabile alle loro esigenze, funzionale, stimolante, e la creatività uno strumento per immaginare un futuro diverso, migliore, anche negli ambienti domestici.

Il set è lo showroom Molteni&C, immerso nel buio. La luce si accende e gli ambienti diventano visibili, stanza per stanza. I prodotti LG SIGNATURE sono al loro posto: Rollable OLED TV, OLED 8K TV, frigorifero, cantinetta, lavasciuga e purificatore d’aria. Vengono introdotti e presentati uno ad uno, come gli attori di uno spettacolo.