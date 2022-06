A breve, il widget At a Glance di Google Maps mostrerà le statistiche dell’indice di qualità dell’aria (AQI) su Android e iOS. Questa aggiunta, che è stata rivelata per la prima volta l’anno scorso, aggiunge un nuovo livello di mappa a cui è possibile accedere toccando il pulsante circolare appena sotto la barra di ricerca e risultati. L’icona verde della qualità dell’aria si trova nell’angolo in basso a destra, tra i trasporti pubblici, le informazioni sul COVID-19 e gli incendi.

Quando selezioni il livello di qualità dell’aria, la visualizzazione di Google Maps esistente verrà ridotta. Appariranno dei puntini sulle aree più importanti e puoi visualizzare un’area specifica toccando qualsiasi punto con codice colore. Maggiori informazioni sono fornite nel foglio inferiore, insieme a una descrizione linguistica di facile comprensione.

Google Maps si aggiorna con una nuova funzionalità

Vedrai l’indice di qualità dell’aria (AQI), una misura di quanto è sana (o dannosa) l’aria, nonché consigli per le attività all’aperto, quando i dati sono stati aggiornati l’ultima volta e collegamenti per saperne di più.

L’intero indice di qualità dell’aria degli Stati Uniti varia da 0 a 400+ e c’è un collegamento per saperne di più sulla provenienza dei dati. Scorrendo verso l’alto sul foglio verrà visualizzato un elenco di stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria nelle vicinanze. Negli Stati Uniti vengono utilizzati i dati dell’Agenzia per la protezione ambientale e PurpleAir, una ‘rete di sensori a basso costo che fornisce una prospettiva più iperlocale delle circostanze’.

La qualità dell’aria è ora generalmente disponibile in Google Maps per Android e iOS negli Stati Uniti. La funzione si farà strada nel tempo anche in altri paesi. Nel frattempo, le ricerche di Google per ‘incendi nelle vicinanze’ ora restituiscono ‘informazioni relative alla qualità dell’aria e informazioni pertinenti sull’incendio’.