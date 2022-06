Cupra ha deciso di presentare ufficialmente le sue novità che verranno lanciate entro il 2025. Si tratta di tre nuove vetture 100% elettriche, ossia la Cupra Terramar, Tavascan e UrbanRebel. La presentazione delle auto è avvenuta all’evento “The Unstoppable Impulse”, ovvero “L’Impulso Irrefrenabile”, svoltosi proprio a Terramar, in Catalogna.

Cupra: tre nuove elettriche 100% entro il 2025, eccole nel dettaglio

Cupra Terramar

Nonostante abbiano in comune la totale elettrificazione, il gusto e lo stile tipico di Volkswagen, le tre sono molto diverse da loro. Iniziando dalla Cupra Terramar, essa prende il nome dalla sede del marchio e sarà il primo SUV completamente elettrico della Casa spagnola ma tratterrà lo stile aggressivo e sportivo che ha sempre caratterizzato auto di questo tipo.

Quando verrà lanciata, sarà una delle auto top di gamma del brand spagnolo, con una lunghezza di 4 metri e mezzo e tutti gli extra altamente tecnologici del Gruppo Volkswagen. Per chi non volesse passare subito all’elettrico, la Terramar sarà resa disponibile anche con i motori endotermici e in versione ibrida plug-in.

Cupra Tavascan

La seconda novità della Casa spagnola è la Tavascan. Si sa ancora troppo poco per parlarne, anche se era stata già vista nel 2019 sotto forma di prototipo. Anche questa arriverà entro il 2025, probabilmente un anno prima. L’obiettivo è quella di renderla quanto più fedele all’auto che l’ha ispirata all’origine.

Cupra UrbanRebel

Terza e ultima novità, che arriverà sicuramente nel 2025, è la Cupra UrbanRebel, già vista al salone di Monaco ma ora sempre più vicina alla produzione. Parliamo di una compatta di circa 4 metri, 100% elettrica e dedicata ad un pubblico giovane. Infatti, all’interno ci sono dei comandi al volante praticamente uguali a quelli del Joypad di una PlayStation.

Inoltre, la UrbanRebel è l’unica auto tra queste tre su cui ci sono più dettagli tecnici: il motore avrà 226 CV di potenza, con una coppia ancora segreta ma capace di far scattare l’auto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. L’autonomia stimata sarà di 440 km e verrà prodotta anche con una batteria più grande e duratura.