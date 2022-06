Apple ha annunciato che gli utenti potranno finalmente annullare l’invio di messaggi in iMessage all’interno del suo nuovo aggiornamento di iOS 16.

Probabilmente tutti almeno una volta hanno inviato accidentalmente un messaggio alla persona sbagliata. Con il prossimo aggiornamento di iOS, gli utenti potranno evitare questa situazione annullando l’invio dei propri messaggi.

Al WWDC 2022 di questa settimana, Apple ha dato agli utenti una prima occhiata a cosa includerà iOS 16 quando verrà rilasciato questo autunno.

All’interno del nuovo aggiornamento software, è stato rivelato che tre delle funzionalità di messaggistica più richieste saranno disponibili per gli utenti.

Le nuove aggiunte vedono gli utenti in grado di modificare gli errori di battitura nei messaggi inviati, contrassegnare le conversazioni come non lette e persino annullare l’invio di un messaggio dopo che è stato consegnato.

Come spiegato in un comunicato stampa di Apple, gli utenti potranno sia modificare che richiamare un messaggio fino a 15 minuti dopo che è stato inviato. Gli utenti avranno anche fino a 30 giorni per recuperare i messaggi eliminati di recente.

All’interno della presentazione WWDC 2022 di Apple, è stata mostrata un’anteprima di come utilizzare la funzione di annullamento dell’invio.

Ecco la procedura dettagliata

Nella dimostrazione, viene mostrato che la funzione di annullamento dell‘invio può essere selezionata dopo aver tenuto premuto il messaggio scelto.

Gli utenti Apple sapranno che se tieni premuto un iMessage inviato, sullo schermo apparirà un elenco. Nel video viene mostrato che la nuova funzione di annullamento dell’invio è stata aggiunta all’elenco di opzioni che si apre.

Secondo iTechCliq, gli utenti possono annullare l’invio di un iMessage impedendone la consegna. Come spiegato dal sito, dopo aver inviato un messaggio, gli utenti devono attivare rapidamente la Modalità aereo, che richiederà il messaggio di non essere poi recapitato.

Successivamente, l’utente può quindi tenere premuto il messaggio non consegnato finché non viene visualizzato un elenco. Si dovrà quindi premere “altro“, dove verrà data loro la possibilità di eliminare il messaggio indesiderato.

Sfortunatamente, questo metodo può funzionare per iMessage, iTechCliq osserva che non funziona per i messaggi di testo.