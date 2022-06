Esattamente nello stesso periodo in cui Euronics ha lanciato la propria versione dello Sconto IVA, Trony continua imperterrita sulla propria strada, proponendo al pubblico offerte dai prezzi incredibili, e lo stesso meccanismo promozionale.

La validità della campagna, a differenza della rivale, è fissata sull’intero territorio nazionale, senza vincoli o limitazioni particolari in relazione al socio di appartenenza. Il volantino, inoltre, presenta validità effettiva fino al 16 giugno 2022, con acquisti effettuabili solo ed esclusivamente in negozio.

Trony: le offerte e le nuove occasioni da non perdere

Con lo Sconto IVA, il meccanismo che regola il volantino risulta essere già rodato ed apprezzato, gli utenti infatti non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, e poi aggiungere al carrello il prodotto maggiormente desiderato.

Fatto questo, il cliente dovrà recarsi in cassa, ed attendere la riduzione pari al 18,03% del prezzo originario di listino. Prestate attenzione, lo sconto in oggetto non sarà mai equipollente al 22%, per un motivo particolare (e ben fondato); quando l’IVA viene applicata alla fonte, il prezzo su cui viene calcolata è un listino inferiore rispetto a quanto mostrato sul cartellino. Di conseguenza, nel momento in cui provvediamo a scorporarla, la sua influenza sullo stesso sarà inferiore.

Per i dettagli del volantino Trony, e per conoscere da vicino ogni singola riduzione di prezzo possibile, non dovete fare altro che collegarvi a questo link, ricordando, come anticipato, che gli acquisti possono essere completati solamente online.