Il negozio online di Apple è ora inattivo perché l’azienda sta ‘apportando miglioramenti’ e ha ‘notizie in via di sviluppo’ in lavorazione, un suggerimento abbastanza sicuro che dato che la WWDC 2022 si svolgerà più tardi oggi. A quest’evento verrà mostrato almeno un nuovo pezzo di hardware, forse un nuovo MacBook Air o Mac Pro 2022.

Quando arriva il nuovo hardware, è pratica di routine per Apple chiudere il negozio per riorganizzare e installare i nuovi modelli. Naturalmente, poiché l’intero negozio è attualmente inaccessibile, non sappiamo quali nuovi prodotti Apple potrebbe avere in lavorazione per annunciare più tardi oggi, quando la conferenza inizierà.

Apple si prepara al WWDC 2022

Storicamente, il WWDC si è concentrato meno sul lancio dell’hardware e più sul concentrarsi sul lato software, che senza dubbio rimarrà il piano principale oggi, ma la chiusura del negozio è l’indizio più forte eppure vedremo almeno qualcosa nel modo in cui viene rivelato un nuovo Mac.

Abbiamo sentito numerose voci su ciò che potrebbe essere mostrato in termini di nuovo hardware al WWDC 2022, incluso un potenziale nuovo MacBook Air, che è stato una delle voci più forti – ed è ora tanto atteso – o forse un M2- Mac mini. Come affermato in precedenza, potrebbe esserci più di un device.

Il candidato più probabile che apparirà più tardi oggi è un nuovissimo Mac Pro. Dopotutto, questa è una conferenza di sviluppatori, quindi sembra più probabile che venga presentato un modello Pro di qualche tipo rispetto a qualsiasi altra cosa proveniente dalle linee consumer. Inoltre, il vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, John Ternus, ha già accennato che un nuovo Mac Pro potrebbe essere sulla strada.