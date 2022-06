Diablo Immortal è stato finalmente reso disponibile per il download su Android, iOS e PC all’inizio di questa settimana, circa quattro anni dopo che Blizzard aveva annunciato per la prima volta il gioco. E non molto tempo dopo che la versione mobile del gioco è stata rilasciata con un giorno di anticipo, i giocatori con telefoni Samsung hanno iniziato a sfogare le loro frustrazioni per problemi tecnici sui forum della community come Reddit e altrove online.

Diablo Immortal non è riproducibile su alcuni telefoni che hanno i chipset Exynos interni dell’azienda. Uno dei difetti più evidenti è che le texture del gioco non si caricano correttamente su questi dispositivi.

Diablo Immortal sta avendo alcuni problemi

Un rappresentante Blizzard è stato citato per aver affermato in un messaggio Reddit che è stato visto da SamMobile che la società sta ‘esplorando i problemi che le persone stanno riscontrando con alcuni smartphone Samsung Galaxy specifici che utilizzano i chipset Exynos’. Mentre cerchiamo di trovare una soluzione a questo problema, per il momento potrebbe essere necessario disabilitare i download per determinati dispositivi.

Il Galaxy S10, Note 10 e A51 5G sono tra i telefoni più vecchi inclusi nell’elenco dei dispositivi interessati. Tuttavia, anche gli utenti di modelli più attuali, come il Galaxy S22, hanno segnalato di avere problemi con il display strutturato del dispositivo. Se possiedi una versione di uno di quei telefoni alimentati da Qualcomm, non incontrerai alcun problema durante il download o la riproduzione del gioco sul tuo dispositivo. Puoi determinare il tipo di chipset utilizzato dal tuo telefono andando alla sezione ‘Informazioni sul telefono’ del menu delle impostazioni di Android e selezionando tale opzione.