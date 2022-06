Ci avviciniamo alla prossima nuova generazione software di iOS, quella che Apple dedica ai suoi smartphone. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sulle tempistiche del suo debutto.

Da iOS 16 possiamo aspettarci qualche novità a livello di interfaccia utente e soprattutto sotto al cofano. Il lancio dovrebbe avvenire in occasione del prossimo WWDC che parte oggi, 6 giugno 2022. Ecco tutti i dettagli.

Apple: il WWDC inizia oggi

Il lancio ufficiale avverrà durante il prossimo WWDC di Apple, che partirà il 6 giugno. Andiamo quindi a vedere quando arriveranno le varie tipologie di beta di iOS 16. Oggi 6 giugno 2022 arriverà la prima beta per sviluppatori di iOS 16. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio arriverà la prima beta pubblica di iOS 16.

Infine, da settembre è previsto il rilascio della prima versione stabile di iOS 16. Come al solito, è bene precisare che la prima beta per sviluppatori non sarà accessibile a tutti, soprattutto a coloro che intendono usare il proprio iPhone senza incorrere in bug o problemi di gioventù. La beta pubblica sarà invece più adatta ad un uso quotidiano, un po’ come accade per Android.

Il WWDC 2022 inizierà oggi, lunedì 6 giugno: l’annuale conferenza per sviluppatori di Apple continuerà fino al 10 giugno, l’evento da tenere d’occhio è il keynote di apertura. Dal nuovo WWDC possiamo aspettarci iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16, watchOS 9, Mabook Air 2022 e chissà cos’altro!.