Arriva la versione sportiva della nuova Skoda Fabia denominata Sport Monte Carlo.

L’iconico nome, introdotto da Škoda inizialmente in esclusiva per Fabia, dal 2011 è simbolo di sportività e ora raddoppia nella nuova versione Sport Monte Carlo, proposta solo con il motore 4 cilindri 1.5 TSI ACT 150 CV, sospensioni sportive e cerchi in lega da 18”.

Gli interni dedicati includono sedili sportivi, volante e pedaliera. Il nuovo modello è già disponibile e le prime consegne sono previste dopo l’estate.

Costruita sulla piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, la quarta generazione di Fabia presenta proporzioni e design più sportivi. La versione Monte Carlo aggiunge dettagli come la calandra nera, paraurti anteriore e posteriore specifici, diffusore posteriore nero e cerchi in lega neri con un diametro che va dai 17 ai 18 pollici.

Nello specifico, monta di serie i cerchi in lega Procyon da 17 pollici con finiture Aero e finitura lucida, mentre a richiesta sono disponibili i cerchi da 18 pollici Libra. Le ruote da 18″ sono di serie sulla Sport Monte Carlo.

Design e interni

L’abitacolo più spazioso è dotato di serie di sedili sportivi con poggiatesta integrati e volante multifunzione a tre razze.

Gli interni sono prevalentemente neri con dettagli rossi sulla plancia, su parte della consolle centrale e sulle maniglie. I braccioli delle portiere anteriori e la parte inferiore della plancia sono rifiniti in carbon look.

Dal punto di vista tecnologico, la versione Monte Carlo viene proposta con gli stessi sistemi ADAS e infotainment della Fabia di serie, come il Travel Assistant che comprende diversi sistemi di assistenza e il Park Assistant.

È inoltre dotato di serie in Italia della radio Bolero che ha uno schermo da 8 pollici, sistema vivavoce Bluetooth e due altoparlanti surround aggiuntivi nelle porte posteriori.

Lo smartphone può essere connesso senza bisogno di cavo tramite SmartLink Wireless e sfruttando i protocolli seriali Android Auto o Apple CarPlay mentre l’opzione Phone Box consente la ricarica induttiva. Il sistema invece, è l’Amundsen con navigazione online e controllo vocale, su display da 9,2 pollici personalizzabile.

Nuovo motore più sportivo

Dal punto di vista tecnico, la Skoda Fabia Sport Monte Carlo viene proposta solo con il motore 1.5 TSI ACT 150 CVa quattro cilindri caratterizzato dalla tecnologia della disattivazione selettiva dei cilindri ai carichi parziali e capace di erogare una coppia massima di 250 Nm costanti tra 1.500 e 3.500 giri/min.

La trasmissione è affidata al cambio DSG a 7 rapporti. Il motore spinge l’auto fino ad una velocità massima di 225 km/h e gli permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Come optional, per tutti i modelli Monte Carlo è disponibile l’assetto sportivo ribassato di 15 mm che invece è di serie sulla Sport Monte Carlo.

Dal punto di vista dell’efficienza la Fabia Sport Monte Carlo ha un consumo dichiarato di 5,9 l/100 Km ed emissioni medie di CO2 di 135 g/km.

I prezzi della nuova Fabia Sport Monte Carlo partono da 26.700 euro. Le prime consegne sono previste dopo l’estate.