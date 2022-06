Inizia il test in Italia da parte di Amazon che consentirà, tramite apposita tecnologia, di ricevere le consegne anche quando si è fuori casa.

Amazon Key: Sicurezza in primo piano con LaserWall

Il programma Amazon, che consente di ricevere i pacchi anche quando non siamo presenti a casa, è già ben radicato negli States, ma finalmente arriva anche in Italia.

Si partirà con un migliaio di condomi che sono stati selezionati tra Roma e Milano per testare il nuovo servizio.

La parola chiave del programma è la sicurezza. Potete stare tranquilli, non si rischierà di trovare il corriere a fare consegne durante la notte, ne tantomeno ospiti indesiderati grazia al sistema di riconoscimento autorizzato.

La tecnologia Laserwall sarà installata nei luoghi aderenti all’iniziativa. Tramite un apposito dispositivo consente di autorizzare gli ingressi sia dei corrieri che dei condomini fornendo quindi una sicurezza aggiuntiva allo stabile.

Il tutto si compone di un tablet, solitamente posto vicino alle cassette delle lettere o comunque nell’androne di ingresso. Il tutto viene installato dai tecnici in appena 30 minuti. Si affianca poi una serratura elettronica, che interfacciandosi col tablet Laserwall e con i sistemi di Amazon sblocca la porta al corriere solo nel momento della consegna e in nessun altro caso.

Il tablet inoltre tiene traccia di tutti i movimenti di ingresso. In aggiunta offre l’accesso a informazioni utili sul condominio, offerte speciali riservate e i migliori professionisti della zona con numeri utili da contattare in caso di necessità per interventi su lavori domestici.

Una novità di sicuro interesse, che potrà evitare la mancata consegna per assenza del destinatario. Pensiamo in particolare a quegli ordini che l’utente ha bisogno di ricevere in breve tempo e a chi è sempre fuori per lavoro. Sarà interessante scoprire se il nuovo servizio, una volta entrato a pieno regime, potrà essere destinato anche alle abitazioni private e non solo ai condomini.