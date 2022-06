Nostradamus: altro che 2012, la fine del mondo avverrà nel 2022!

E se la fine del mondo prevista dai Maya nel 2012 fosse solo un errore di battitura? È vero, detta così può sembrare un’ipotesi completamente infondata, ma le teorie dell’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese vi faranno ricredere. D’altronde Nostradamus riuscì a prevedere l’inizio di una guerra, il disastro ambientale e tanti altri eventi che ad oggi si sono rivelati reali…

Nostradamus: il 2022 sarà l’anno della fine del mondo?

Nostradamus nel libro intitolato “Le profezie” e datato al 1555 raccontava ciò che sarebbe accaduto nei secoli a seguire. Oggi, giunti al ventunesimo secolo, le sue teorie si stanno rivelando come vere.

Egli scriveva: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande. Gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”, citando anche l’arrivo di un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Ma almeno su questo possiamo stare tranquilli, perché la NASA ha assicurato che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.

Ma non solo, perché Nostradamus ha previsto anche una possibile guerra o un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo. “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”. Le parole dell’astrologo e profeta sembrano essere esageratamente attuali.