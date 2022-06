Una delle fonti più attendibili ci informa circa la presenza di una delle novità più attese per il display dei prossimi melafonini. Stando a quanto riferito da Mark Gurman, iPhone 14 Pro e Pro Max saranno dotati di always on display.

iPhone 14 Pro si avvicina al lancio: ecco le novità attese!

La tecnologia always on display è stata introdotta dall’azienda di Cupertino sui suoi Apple Watch Series 5 e successivi ma non ha ancora trovato posto su iPhone. Soltanto i modelli di punta della generazione in arrivo a settembre accoglieranno la novità. iPhone 14 Pro e Pro Max saranno infatti dotati di display con schermo sempre attivo.

I due dispositivi non si distingueranno dalle versioni base soltanto per la presenza della novità appena citata. Apple apporterà alcune modifiche anche al comparto fotografico, facendo probabilmente ricorso a dei sensori fotografici più grandi; e modificherà il design della parte frontale eliminando il notch. Come è possibile notare dalle immagini diffuse in rete, la tacca sarà sostituita da un foro a forma di pillola accostato a un ulteriore foro. Le due componenti saranno quindi sede della fotocamera frontale e dei sensori dedicati al riconoscimento facciale.

Gli iPhone 14 non presenteranno radicali aggiornamenti estetici. Apple sembrerebbe essere solita introdurre delle effettive novità soltanto ogni tre anni, i dispositivi in arrivo, infatti, potrebbero riprendere fedelmente quanto proposto dall’azienda con i suoi precedenti iPhone 12. A subire delle modifiche estetiche saranno senza alcun dubbio i nuovi smartwatch: Apple Watch Series 8 potrebbe sfoggiare un look tutto nuovo con display e bordi squadrati.