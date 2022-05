Scoprire atti di infedeltà può essere un duro colpo, ma in alcuni casi necessario. Le cronache di questi ultimi mesi ci raccontano come sempre più legami amorosi terminino in coincidenza della scoperta di chat subdole su WhatsApp. In caso di sospetti di tradimento, le persone si affidano proprio alla piattaforma di messaggistica istantanea.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Per verificare la fedeltà o meno durante un legame di coppia, gli utenti si affidano alla lettura dei messaggi su WhatsApp. Proprio la lettura diretta rappresenta un sistema molto utilizzato dal grande pubblico. Questo metodo, seppur fruttuoso in alcuni casi, non ha sempre grande efficacia. C’è da considerare, infatti, che chi ha qualcosa da nascondere, infatti, di solito tende ad eliminare in breve tempo ogni genere di contenuto sospetto.

Per verificare la presenza di eventuali tradimenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea, gli utenti possono affidarsi quindi ad un secondo metodo, molto più affidabile. Questo metodo richiede la presenza di WhatsApp Web.

WhatsApp Web, come noto, è quella piattaforma che consente di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone a un pc. La sincronizzazione delle chat avviene direttamente attraverso il Impostazioni del servizio.

In base a tale possibilità, per spiare le conversazioni del partner agli utenti sarà necessario disporre di un dispositivo fisso e dello smartphone altrui, anche per pochi secondi. La sincronizzazione, infatti, sarà immediata e porterà anche ad altri vantaggi. Con questa tecnica, infatti, la lettura dei messaggi del proprio lui o della propria lei potrà avvenire anche in tempo reale.