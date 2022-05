Estate! Basta pronunciare questa semplice parola e subito la mente vola, proiettata verso quelle destinazioni e quei momenti di dolce evasione tanto desiderati negli ultimi mesi. Ma, per tutti coloro che sognano ad occhi aperti ma non sanno realmente decidere, qual è l’esperienza di viaggio ideale per le prossime vacanze?

Quest’anno il segreto per scoprirlo è lasciarsi guidare e ispirare dalle stelle! A farsi portavoce dei loro preziosi consigli arriva Amazon.it che, in collaborazione con l’astrologa Ginny Chiara Viola, propone Nel segno dell’Estate, una guida completa e divertente per trasformare le vacanze in un’esperienza unica e indimenticabile!

Il look book dell’Estate 2022 – disponibile per tutti su www.amazon.it/summer2022 – passerà in rassegna i 12 segni zodiacali, offrendo consigli per vivere una vacanza super allineata non solo con i pianeti ma, soprattutto, con la propria personalità. Dall’esperienza di viaggio ideale, come ad esempio l’Italia coast-to-coast per i curiosi Gemelli o la fuga d’amore in barca a vela per i romanticoni del Cancro, ai suggerimenti di shopping per preparare la valigia perfetta, passando per il prodotto must-have da portare sempre con sé, Nel segno dell’Estate racconta, con tanti utili suggerimenti e un pizzico di sana ironia, come sarà la stagione estiva degli Italiani.

Ma non è tutto perché, per i clienti Amazon Prime, le stelle hanno anche “previsto” dei vantaggi esclusivi. Per ciascun segno, infatti, la guida suggerisce il beneficio Prime più in linea con la propria previsione estiva, offrendo un’ulteriore opportunità per sperimentare solo il meglio dello shopping e dell’intrattenimento di Amazon.it.

E dato che l’oroscopo, si sa, è una questione di equilibri, anche la valigia pensata per ciascun segno permette di mixare, in maniera semplice e divertente, le proposte più interessanti e originali disponibili nelle quattro vetrine di Amazon.it: Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, Amazon Launchpad, per un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali e Climate Pledge Friendly, per un immancabile tocco “green” alla lista di oggetti da portare in viaggio.

Una volta trovato tutto l’occorrente, è possibile riceverlo velocemente e nel luogo più comodo, a casa o in villeggiatura, oppure farlo recapitare nei punti di ritiro messi a disposizione da Amazon.it in tutta Italia: migliaia di Amazon Counter (uffici postali, librerie Giunti al Punto, bar, edicole, tabaccai e altri punti vendita) e gli Amazon Locker.