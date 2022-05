Era il 29 maggio 2018 quando Iliad debuttò in veste ufficiale in Italia. Da allora, l’operatore telefonico francese ha stupito tutta la concorrenza ed ha cambiato letteralmente le carte in tavola nel settore della telefonia mobile grazie alle sue offerte super convenienti e con tanti giga per navigare.

Iliad compie 4 anni dal suo arrivo in Italia: ecco le offerte dell’operatore

Sono ormai quattro anni che Iliad è arrivato ufficialmente da noi e, come già detto, ha stupito davvero tutti. Le sue offerte mobile, infatti, sono state sempre molto convenienti ma allo stesso tempo hanno sempre offerto tanto. Vediamo qui di seguito le offerte dell’operatore telefonico francese che sono attualmente disponibili.

Iliad Voce

Questa offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati e 40 MB di traffico dati da utilizzare con connettività 4G e 4G+. Il costo è di soli 4,99 euro al mese.

Iliad Giga 40

Questa offerta comprende 40 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo è di 6,99 euro al mese.

Iliad Giga 80

Questa offerta comprende invece 80 GB per navigare con connettività 4G e 4G+ e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo è di 7,99 euro al mese.

Iliad Giga 120

Questa offerta, infine, offre ben 120 GB di traffico dati da sfruttare anche con la nuova connettività 5G e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese.