Un volantino tanto bello quanto inatteso vi attende in questi giorni da Esselunga, la nuova campagna promozionale è assolutamente convincente, ed è pronta a far sognare gli utenti con una serie di importantissime riduzioni di prezzo, applicate sui migliori modelli in circolazione.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito assolutamente convincente sotto molteplici aspetti, proprio perché con l’offerta tech risulta possibile pensare di mettere le mani su un prodotto dalla qualità superiore alla media, senza doversi preoccupare di spedizione o quant’altro presso il domicilio. Coloro che comunque penseranno di acquistare, devono sapere che i prezzi sono attivi solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Esselunga: le nuove offerte sono incredibili

Con la nuova offerta tech di Esselunga, che ricordiamo è attiva fino all’8 giugno 2022, tutti gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, sopratutto se sono alla ricerca di uno smartphone appartenente alla fascia media della telefonia mobile. Il prodotto in questione è l’Oppo A54s, un terminale che viene commercializzato a soli 169 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Nell’eventualità in cui non lo conosciate, ricordiamo essere uno smartphone con display da 6,5 pollici HD+, parlando anche di processore octa-core ad alte prestazioni, una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (il sensore principale), certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi e alla polvere, senza dimenticarsi del sensore per le impronte digitali sul lato, ed una batteria da 5000mAh, in grado di garantire una ottima autonomia generale.