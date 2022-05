Honor ha recentemente guadagnato una quota significativa di mercato in Cina dopo il vuoto lasciato dalla divisione smartphone di Huawei nel Paese.

L’azienda ha anche lanciato alcuni dispositivi impressionanti negli ultimi tempi come la serie Magic4. Ora, il marchio si sta preparando per il debutto della serie Honor 70 in Cina il 30 maggio. Quindi diamo un’occhiata a tutto ciò che sappiamo finora su questi dispositivi in ​​arrivo.

A partire dal modello di fascia alta, l’Honor 70 Pro plus dovrebbe essere dotato di un display OLED LTPO a 10 bit di BOE. Si dice che abbia una risoluzione di 2800×1300 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sotto il cofano, lo smartphone sarà probabilmente dotato del chipset Dimensity 9000 di Mediatek. I dettagli della configurazione sono ancora nascosti, ma un recente elenco di Geekbench ha rivelato che il dispositivo avrà 12 GB di RAM, probabilmente LPDDR5 insieme allo storage UFS 3.1.

Un recente avvistamento della certificazione 3C ha rivelato che lo smartphone avrà una ricarica rapida da 100 W che probabilmente andrà insieme a una batteria da 4.600 mAh.

Venendo all’ottica, il dispositivo sullo smartphone dovrebbe essere dotato di un’unità a tripla fotocamera composta da un sensore Sony IMX800 da 54 megapixel accoppiato a una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel.

Delle caratteristiche da top di gamma

Invece per i modelli Pro e vanilla, saranno entrambi dotati di display BOE con risoluzione Full HD+ 2400 x 1080. Il pannello supporterà il colore a 10 bit e sarà caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sotto il cofano, la variante vaniglia dovrebbe arrivare con lo Snapdragon 7 Gen 1 lanciato di recente, mentre il modello Pro potrebbe presentare il SoC Dimensity 8000/8100. Il modello vaniglia avrà una batteria più grande da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66 W mentre la variante Pro ospiterà una batteria da 4600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W.

I due dispositivi saranno abbastanza diversi nelle capacità fotografiche in quanto la variante vanilla avrà un sensore primario da 108 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. D’altra parte, il modello Pro dovrebbe ospitare una configurazione a tripla fotocamera con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel accoppiato a un obiettivo ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel.