Samsung Galaxy M13 è arrivato, così come lasciavano intuire le indiscrezioni di questi ultimi giorni. E lo ha fatto in modo piuttosto silenzioso, senza troppi proclami da parte del colosso sud coreano.

Lo smartphone ora compare sul sito ufficiale, restiamo tuttavia in attesa di conoscerne prezzo e tempistiche per il debutto sul mercato, Europa inclusa. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M13 arriva in Europa

Quest’ultimo è l’erede del Galaxy M12 arrivato in Italia poco più di un anno fa e si distingue per la presenza di una fotocamera in meno sul retro (sono tre contro le quattro del predecessore), mentre mantiene lo stesso processore Exynos 850. Una scelta curiosa, perlomeno, che conferma tra l’altro la sola compatibilità alle reti 4G LTE. Sempre sotto la scocca troviamo 4GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Samsung Galaxy M13 è dotato di display Infinity-V da 6,6“, Android 12 con personalizzazione One UI Core 4.1 e fotocamera anteriore da 8MP. Dietro, come anticipato in precedenza, sono “solo” tre le fotocamere: 50MP quella principale, affiancata dalle secondarie da 5MP ultra grandangolare e 2MP per l’effetto profondità.

Dispone di una batteria da 5.000 mAh e del sensore di impronte digitali al lato. Possiamo affermare che per essere stato presentato come un entry-level non possiamo lamentarci, anzi. Lo smartphone è disponibile sulla piattaforma di e-commerce Amazon ad un prezzo di partenza di circa 300 euro.